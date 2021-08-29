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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Bandırmaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 3. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bandırmaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar:


13. dakikada sağ taraftan Estrela'nın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet'in şutu yandan dışarı çıktı.


15. dakikada sağ taraftan Orhan'ın ortasında Oltan'ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.


40. dakikada ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Landel'in şutu yandan dışarı çıktı.


68. dakikada sağ taraftan Levent'in ortasında arka direkte topla buluşan Keny'nin şutunu kaleci güçlükle çıkardı.


70. dakikada Akabuaze'nin soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Doğan'ın kafası üstten dışarı çıktı.


84. dakikada Gökhan'ın ortasında Mustafa Yumlu arka direkte kafayla havalandırdı. Ceza sahasında topla buluşan Mustafa Akbaş düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu


BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Aykut Demir (Eren dk. 69), Mücahit Albayrak, Estrela, Mustafa Akbaş, Gökhan Alsan (Gökhan Kardeş dk. 90 ?), Ahmet Canbaz (Emircan dk. 46), Novikovas, Oltan (Özgür dk. 77)


Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Güney, Celal, Cengizhan, Rosheuvel


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Levent, Allyson, Lokman, Caner, Mulumba, Akabueze (Manaj dk. 81 ?), Landel, Burak (Gökay dk. 60), Keny


Yedekler: Veysel, Alpay, Aygün, Bilal Ceylan, Süleyman, Adeede


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Gol: Mustafa Akbaş (dk. 84) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Aykut, Novikovas, Orhan, Mücahit (BB Erzurumspor)

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