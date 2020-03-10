TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3

Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrükspor'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Hamroun'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Ömer Şişmanoğlu iyi yükseldi kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada Sissoko'nun derinleme pasıyla ceza alanına giren Ömer Şişmanoğlu kaleci ile karşı karşıya kalacakken araya giren Ramazan topu kornere gönderdi.

26. dakikada Hasan Ayaroğlu Mücahit'in uzun pasıyla ceza sahası köşesinde topla buluştu ceza sahasına girdi sert vurdu top auta çıktı.

30. dakikada Murat'ın sağ kanattan köşe çizgisine yakın noktadan rakip ceza sahasına gönderdiği ortada defanstan seken topla buluşan Sissoko etkili vuramayınca top auta çıktı.

44. dakikada Hamroun'un sol kanattan yaptığı ceza sahası ortasında yükselen Ömer Şişmanoğlu kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada Darri'nın ara pasında ceza sahasına giren Jorquera topla buluştuğu sırada araya giren Hasan Hatipoğlu, topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

54. dakikada Hamroun'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sissoko'nun ortaya çevirdiği top kaleci Aykut'tan döndü dönen topla buluşan Sissoko'nun kaleye şutunda Aykut ikinci kez topa sahip oldu.

65. dakikada Ramazan'ın pasıyla topla buluşan Darri ceza yayı üzerinden sert vurdu kaleci Sehiç güzel uzanarak topu köşeden kornere çeldi.

69. dakikada Sissoko ceza alanında Hamroun'u gördü Murat'ın ortasında kale çizgisi önünde Emrah Başsan sert vurdu top üst direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Ramazan'ın ara pasıyla ceza alanında topla bulunan Jorquera sert vurdu, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

78. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Jorquera sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Sobiech düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

80. dakikada Jorquera'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Darri kaleci Sehiç ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi. 1-2

83. dakikada BB Erzurumspor'un hücum yaptığı sırada topu kazanan Ramazan süratle rakip ceza sahasına kadar girdi, topu sağ kanatta uygun durumda olan Sobiech'e verdi. Sobiech caza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 1-3

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı

BB Erzurumspor: Sehiç, Murat, Hasan Hatipoğlu, Aykut, Mücahit, Jasmin Scuk, Hasan Ayaroğlu (Osman dk. 57), Obertan, Hasan Ayaroğlu, Hamroun, Sissoko (Pote dk. 80 ?), Ömer Şişmanoğlu (Emrah Başsan dk. 66 ?)

Yedekler: Kayacan, İbrahim Akdağ, Oltan, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Fatih Karagümrük A.Ş: Aykut, Ramazan (Engin dk. 86 ?), Fatih, Yalçın ? (Barış dk. 23), Bülent, Attamah, Zeki, Sabo, Jorquera, Ndao (Darri dk. 46), Sobiech

Yedekler: Murat, Efe, Koray, Ahmet, Erdal

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 44) (BB Erzurumspor), Sobiech (dk. 78 ve 83), Darri (dk. 80) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Darri (dk. 90+5) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Aykut, Obertan (BB Erzurumspor), Jorquera, (Fatih Karagümrük)