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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


65. dakikada sağ taraftan Murat'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan'ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı.


67. dakikada Emrah'ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


78. dakikada kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir'in ortasına iyi yükselen Samet'in kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Caner Ak, Burak Cansız, Murat Temel


BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk (Obertan dk. 46), Hamroun, Sissoko (Oltan dk. 56), Emrah, Pote (Batuhan dk. 74)


Yedekler: Kayacan, Hasan Ayaroğlu, Osman, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Samet, Erdi, Hüsamettin, İshak, Burak (Madinda dk. 71), Cem (Bokila dk. 70), Dialiba, Uğur, Kone (Devrim dk. 82 ?)


Yedekler: Muhammed, Cihan, Süleyman, Soner


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gol: Pote (dk.67) (BB Erzurumspor)


Kırmızı kart: Emrah Başsan (dk. 90) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote, Sehic, Hasan, Aykut ( BB Erzurumspor), Dialiba, Erdi, Metin (Keçiörengücü)

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