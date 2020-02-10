TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (Maç sonucu)

TFF 1.
Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
65. dakikada sağ taraftan Murat'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan'ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı.
67. dakikada Emrah'ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
78. dakikada kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir'in ortasına iyi yükselen Samet'in kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Caner Ak, Burak Cansız, Murat Temel
BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk (Obertan dk. 46), Hamroun, Sissoko (Oltan dk. 56), Emrah, Pote (Batuhan dk. 74)
Yedekler: Kayacan, Hasan Ayaroğlu, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Samet, Erdi, Hüsamettin, İshak, Burak (Madinda dk. 71), Cem (Bokila dk. 70), Dialiba, Uğur, Kone (Devrim dk. 82 ?)
Yedekler: Muhammed, Cihan, Süleyman, Soner
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Pote (dk.67) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kart: Emrah Başsan (dk. 90) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote, Sehic, Hasan, Aykut ( BB Erzurumspor), Dialiba, Erdi, Metin (Keçiörengücü)