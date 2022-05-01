TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0

TFF 1.
Lig'in 35. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar
38. dakikada İlyas'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Rasheed dokundu, kaleci Szumski topu kornere çeldi.
43. dakikada Emircan'ın ara pasında topla buluşan Eren Tozlu ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıkı.
60. dakikada Orhan'ın köşe atışında kaleci İsmet'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu arka direkte Hasek ağlara gönderdi. 1-0
68. dakikada Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci İsmet direk dibinde topa sahip oldu.
69. dakikada sol kanattan Atila'nın ortasında ceza sahası içinde Rasheed kafayı vurdu, top az farkla üsten auta çıktı.
83. dakikada İlyas ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Szumski topa güçlükle kontrol etti.
87. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Olanare'nin volesinde top direkten oyun alanına geri geldi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Ceyhun Sesigüzel
BB Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Mücahit, Emircan (Novikovas dk. 58), Gökhan Alsan (Gökhan Kardeş dk. 76), Hasek (Alican Özfesli dk. 89 ?), Estrela, Olanare (Süleyman Koç dk. 89 ?), Eren Tozlu (Aly Malle dk. 89 ?)
Yedekler: Göktuğ, Eyüp, Batuhan, Yusuf Koç, Hüseyin
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Kocaelispor: İsmet, Berkay (Omolo dk. 81 ?), Musa Nizam, Atila, Mehmet Yılmaz , Mehmet Taş, İlyas, Kolovos (Mandjeck dk. 81 ?), Diop, Rasheed (Yiğit Ali dk. 70), Samed Ali Kaya
Yedekler: Doğukan, Diogo Coelho, Alpay, Kerem Can, Denizalp
Teknik Direktör: Fırat Gül
Gol: Hasek (dk. 60) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (BB Erzurumspor), Rasheed (Kocaelispor)