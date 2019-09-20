İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1.

Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele B.B. Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan


B.B. Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Mehmet Uçar dk. 45), Gökhan Kardeş ? (Emre Gültekin dk. 10), Mücahit Albayrak, Hasan Hatipoğlu (Hasan Ayaroğlu dk. 78), Gabriel Obertan, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Osman Çelik, Mickael Pote, Jugurtha Hamroun


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Sefa Akgün, Emrah Başsan, Mahamadou Ba, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Adanaspor: Goran Karacic, Enes Akyol, Renan Diniz, Marvin Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Hakan Barış (Utku Şen dk. 63), Okan Kurt (Eren Keleş dk. 46), Moussa Bagayoko, Furkan Özçal, Emeka Friday Eze, Roni Gleison (Giorgi Arabidze dk. 71)


Yedekler: İsa Doğan, İrfan Can Eğribayat, Özgür Özdemir, Serhat Tunç, Abdulkadir Özdemir


Teknik Direktör: Levent Eriş


Goller: Mickael Pote (dk. 41), Gabriel Obertan (dk. 48) (B.B. Erzurumspor), Veli Kızılkaya (dk. 15) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Emre Gültekin, Ibrahim Sehic, Rashad Muhammed (B.B. Erzurumspor), Emeka Friday Eze, Roni, İrfan Can, Hakan Barış, Moussa Bagayoko, Renan Diniz (Adanaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.