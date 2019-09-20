TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1.
Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele B.B. Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan
B.B. Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Mehmet Uçar dk. 45), Gökhan Kardeş ? (Emre Gültekin dk. 10), Mücahit Albayrak, Hasan Hatipoğlu (Hasan Ayaroğlu dk. 78), Gabriel Obertan, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Osman Çelik, Mickael Pote, Jugurtha Hamroun
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Sefa Akgün, Emrah Başsan, Mahamadou Ba, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Adanaspor: Goran Karacic, Enes Akyol, Renan Diniz, Marvin Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Hakan Barış (Utku Şen dk. 63), Okan Kurt (Eren Keleş dk. 46), Moussa Bagayoko, Furkan Özçal, Emeka Friday Eze, Roni Gleison (Giorgi Arabidze dk. 71)
Yedekler: İsa Doğan, İrfan Can Eğribayat, Özgür Özdemir, Serhat Tunç, Abdulkadir Özdemir
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Mickael Pote (dk. 41), Gabriel Obertan (dk. 48) (B.B. Erzurumspor), Veli Kızılkaya (dk. 15) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Emre Gültekin, Ibrahim Sehic, Rashad Muhammed (B.B. Erzurumspor), Emeka Friday Eze, Roni, İrfan Can, Hakan Barış, Moussa Bagayoko, Renan Diniz (Adanaspor)