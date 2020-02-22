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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 1

TFF.

1. Lig 23. haftasında BB Erzurumspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Obertan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in sert vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.


36. dakikada Obertan'ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Pote'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin yaından dışarı çıktı.


37. dakikada Mücahit'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote'nin dönerek sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.


44. dakikada sol taraftan Hamroun'un ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu kaleci Çağlar güçlükle çeldi.


54. dakikada Sissoko'nun pasına hareketlenen Pote'nin ceza sahası içinde sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


57. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Traore müsait pozisyondaki Selçuk'a verdi. Selçuk'un plase vuruşu meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


84. dakikada sağ taraftan Sissoko'nun ortasında Pote topu havalandırdı. Havalanan topu Ömer Şişmanoğlu röveşata ile ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar


BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Aykut, Osman, Mücahit, İbrahim, Batuhan (Ömer Şişmanoğlu dk. 73), Obertan, Sissoko, Hamroun (Emrah dk. 63), Pote (Scuk dk. 86 ?)


Yedekler: Kayacan, Merthan, Oltan, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Bursaspor: Çağlar, Tayfur (Ali dk. 89 ?), Sedat, Anıl, Kerem, Burak (Kubilay dk. 86 ?), Cüneyt, Traore, Selçuk, Serdar (Recep dk. 71), Seleznyov


Yedekler: Emrullah, Onur, Emirhan, Aykut, İsmail, Diarra, Batuhan


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Pote (dk.54), Ömer Şişmanoğlu (dk. 84), (BB Erzurumspor), Selçuk (dk. 57) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Hamroun, Obertan, Osman (BB Erzurumspor), Sedat, Tayfur, Cüneyt, Selçuk (Bursaspor)

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