TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 2. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Novikovas'ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
19. dakikada sol taraftan Ofosu'nun ortasında Matavz'dan önce savunma bu topu kale çizgisi üzerinden güçlükle uzaklaştırdı.
23. dakikada sol taraftan Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Aykut'un kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada Mustafa Yumlu'nun ters kafasında ceza yayında topla buluşan Matavz'ın plase vuruşu kalecide kaldı.
35. dakikada sol taraftan Onur'un ortasında savunmadan seken top Aykut'un eline çarptı. Hakem Kutluhan Bilgiç bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Emirhan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı. Bursaspor penaltı vuruşundan yararlanamadı.
56. dakikada sağ taraftan Orhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa'nın sert şutu üstten dışarı çıktı.
58. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas ortasında Aykut Aygün'ün ters vuruşu filelerle buluştu. 1-0
66. dakikada Bruno'nun sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ofosu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
79. dakikada çalımlarla ilerleyen Matavz'ın sert şutunu kaleci Szumski iki hamlede kontrol etti.
86. dakikada Gökhan Alsan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas'ın plase şutu ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Hüseyin Tetik
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Aykut, Mücahit, Özgür(dk.46 Gökhan Kardeş), Estrela (Emircan dk. 68), Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz (Eren dk. 78), Novikovas, Olanare (Oltan dk. 27)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa Akbaş, Güney, Celal, Cengizhan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bursaspor: Erhan, Bruno (Eren dk. 73), Taha (Ozan Koç dk. 46), Capan, Onur, Aykut Akgün, Batuhan (Ozan Sol dk. 89 ?), Burak (Tuğbey dk. 55), Emirhan, Ofosu (İsmail Yüksel dk. 89 ?), Matavz
Yedekler: Canberk, Kerem, Vefa, Furkan, Ufuk
Teknik Direktör: Ali Aköz
Goller: Aykut Aygün (dk. 58 k.k.), Novikovas (dk. 86) (BB Erzurumspor), Ofobu (dk. 66) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Estrela, Aykut Demir (BB Erzurumspor), Capan, Emirhan, Tuğbey, Matavz (Bursaspor)