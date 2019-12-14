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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0

TFF 1.

Lig 15. hafta maçında BB Erzurumspor, Giresunspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar


17. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet İlhan yakın mesafeden sert vuruşunu kaleci Sehic güçlükle çeldi.


47. dakikada hızlı gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu Pote ağlarla buluşturdu. 1-0


55. dakikada Giresunspor'un kullandığı serbest vuruştan önce iki takım oyuncuları arasında yaşanan itişmeler sonucu Giresunspor'dan Del Valle ve Teknik Direktör Hakan Kutlu, BB Erzurumspor'dan ise Aykut Demir kırmızı kartla cezalandırıldı.


65. dakikada gelişen atakta Cenk'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Pote düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


74. dakikada çalımlarla ilerleyen Emrah'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Pote, topu dışarı gönderdi.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can Alp


BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Hasan, Aykut, Mücahit, İbrahim, Scuk, Cenk (Rashad Muhammed dk. 79 ?), Hasan Ayaroğlu (Obertan dk. 46), Emrah, Pote (Osman dk. 89 ?)


Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Merthan, Batuhan, Sefa, Hamroun


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Giresunspor: Adriano, Mehmet (Uğur dk. 71), Ahmet, Numan, Muhammed, Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir (Limbombe dk. 71), Valle, Rusescu (Özgür dk. 82 ?)


Yedekler: Metin, Murat Akça, Alperen, Atakan, Alpay, Himmet


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Gol: Pote (dk. 47 ve 65) (BB Erzurumspor )


Kırmızı kartlar: Del Valle (dk. 55), Hakan Kutlu (Teknik Direktör) (dk.55) (Giresunspor), Aykut (dk. 55) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote (BB Erzurumspor), Bekir (Giresunspor)

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