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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - İstanbulspor: 2

TFF 1.

Lig'de sezonun ilk maçında BB Erzurumspor ilk yarıda 2-0 mağlup duruma düştüğü İstanbulspor karşısında ikinci yarıda bulduğu 2 gol ile mücadeleden beraberlikle ayrıldı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada BB Erzurumspor caza sahası önünde Muhammet'in pasıyla topla buluşan Muhsin caza sahasına girerken sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1


25. dakikada Taylan caza sahası dışından sert şutunda top kaleci Alperen'de kaldı.


34. dakikada Muhammed Enes'in ara pasıyla topla buluşan Muhsin düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2


52. dakikada BB Erzurumspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Taylan topu ağlara gönderdi. 1-2


66. dakikada caza sahası önünde Taylan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah şık bir gol ile takımını beraberliğe taşıdı. 2-2


72. dakikada Taylan'ın caza sahasına ortasında Pote kafayı vurdu kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Erkan Özdemir, Oğuz Terzi, Anıl Usta


BB Erzurumspor: Sehic , Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan, Taylan (Oltan dk. 83), Pote, Emrah, Scuk (İbrahim Akdağ dk. 46), Osman, Sunu (Rashad Muhammed dk. 46), Murat


İstanbulspor: Alperen, Nascimento, Eslem (Yunus Emre dk. 68), Ali Dere, Enes (Kağan dk. 56), İbrahim, Onur, Cajıc (Ali Aytemur dk. 88 ?), Atchom, Muhsin, Tuncer


Goller: Muhsin (dk. 6 ve 34) (İstanbulspor), Taylan (dk. 52), Emrah (dk. 66) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Nascimento, İbrahim, Onur, Kağan (İstanbulspor), Aykut, Mücahit (BB Erzurumspor)

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