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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0

TFF 1.

Lig'in 25. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar:


6. dakikada sol kanatta ceza sahasına yapılan ortada Ali Keten'in kafa vuruşu kalecide kaldı.


9. dakikada Mücahit'in sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Obertan'ın şutu yandan dışarı çıktı.


23. dakikada ceza sahasının hemen dışından İbrahim'in sert vuruşunda top kalecide kaldı.


36. dakikada Hamroun'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.


44. dakikada sağ kanattan Murat'ın ortasında arka direkte Hamroun kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


66. dakikada Mücahit'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Osman'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.


90+2. dakikada sağ taraftan Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın


BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Aykut, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Osman, İbrahim (dk. 37 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Sissoko, Hamroun (Scuk dk. 56), Pote (Ömer Şişmanoğlu dk. 79)


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Oltan, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Menemenspor: Selmani, Rıdvan (İbrahim Akanbi dk. 81 ?), Domgjoni, Ali, Ercan, Taşkın, Murat, Tayfun, Mehmet (Samed Ali dk. 58), Olatunbosun (Mustafa dk. 64), Ali Özgün


Yedekler: Amir Güren, Trtovac, Muhammed Ali, Murat Elkatmış, Hüseyin Çolak


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Gol: Hamroun (dk. 43), Obertan (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)


Sarı kart: Hamroun (BB Erzurumspor)

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