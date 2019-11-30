TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.
Lig'in 13. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merthan sert vurdu meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.
23. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emrah direkt kaleye vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.
34. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote iyi vurdu. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.
35. dakikada gelişen hızlı atakta Beykan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sehic topu zorlukla uzaklaştırdı.
37. dakikada çalımlarla ilerleyen Cenk ceza sahası içeresindeki Pote'yi gördü. Müsait porsiyondaki Pote sert vurdu top yandan dışarı çıktı.
50. dakikada sol taraftan çalımlarla ilerleyen Mücahit sert vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı.
55. dakikada Obertan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah iyi vurdu meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çeldi.
76. dakikada yaşanan karambolde kaleciyle karşı karşıya kalan Scuk topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0
76. dakikada gole itiraz eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Turan İnce kırmızı kart gördü.
90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökhan Barcın
BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Aykut, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Scuk, Obertan, İbrahim (Osman dk. 70), Cenk Ahmet (Rashad Muhammed dk. 66), Emrah, Pote (Hasan Ayaroğlu dk. 84 ?)
Yedekler: Kayacan, Merthan, Sefa, Yunus Emre Gültekin, Batuhan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp, Barış (Batuhan Yılmaz dk. 80 ?), Erdem (Okan dk. 66), Oğuz, Erıc Ayuk Mbu, Mehmet Yiğit, Blagojevic, Beykan (Halil İbrahim dk. 59), Ali Eren, Hasan Kılıç, Mertan
Yedekler: Castenero, Todorovic, Berk, Doğukan, Ali Ülgen, Görkem, Tamer
Teknik Direktör: Turan İnce
Goller: Scuk (dk. 76), Hasan Ayaroğlu (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)
Kırmızı Kart: Turan İnce (dk. 76) (Teknik Direktör) (Osmanlıspor FK)
Sarı Kartlar: Erıc Ayuk Mbu, Oğuz, Merthan (Osmanlıspor FK), Hasan Hatipoğlu, İbrahim, Aykut (BB Erzurumspor)