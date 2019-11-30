İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.

Lig'in 13. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merthan sert vurdu meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.


23. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emrah direkt kaleye vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.


34. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote iyi vurdu. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.


35. dakikada gelişen hızlı atakta Beykan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sehic topu zorlukla uzaklaştırdı.


37. dakikada çalımlarla ilerleyen Cenk ceza sahası içeresindeki Pote'yi gördü. Müsait porsiyondaki Pote sert vurdu top yandan dışarı çıktı.


50. dakikada sol taraftan çalımlarla ilerleyen Mücahit sert vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı.


55. dakikada Obertan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah iyi vurdu meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çeldi.


76. dakikada yaşanan karambolde kaleciyle karşı karşıya kalan Scuk topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0


76. dakikada gole itiraz eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Turan İnce kırmızı kart gördü.


90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökhan Barcın


BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Aykut, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Scuk, Obertan, İbrahim (Osman dk. 70), Cenk Ahmet (Rashad Muhammed dk. 66), Emrah, Pote (Hasan Ayaroğlu dk. 84 ?)


Yedekler: Kayacan, Merthan, Sefa, Yunus Emre Gültekin, Batuhan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp, Barış (Batuhan Yılmaz dk. 80 ?), Erdem (Okan dk. 66), Oğuz, Erıc Ayuk Mbu, Mehmet Yiğit, Blagojevic, Beykan (Halil İbrahim dk. 59), Ali Eren, Hasan Kılıç, Mertan


Yedekler: Castenero, Todorovic, Berk, Doğukan, Ali Ülgen, Görkem, Tamer


Teknik Direktör: Turan İnce


Goller: Scuk (dk. 76), Hasan Ayaroğlu (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)


Kırmızı Kart: Turan İnce (dk. 76) (Teknik Direktör) (Osmanlıspor FK)


Sarı Kartlar: Erıc Ayuk Mbu, Oğuz, Merthan (Osmanlıspor FK), Hasan Hatipoğlu, İbrahim, Aykut (BB Erzurumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.