TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Adanaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor evinde karşılaştığı Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Bruns'un kullandığı serbest vuruşta Ahmethan topu arka direğe havalandırdı. Arka direkte Ozegovıc'in şutunu kaleci güçlükle çeldi.
18. dakikada Novikovas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Olanare'nin şutu savunmaya çarparak üstten dışarı çıktı.
24. dakikada Novikovas'ın sağ taraftan yaptığı ortada Ufuk'un kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
32. dakikada Novikovas'ın sağ taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Orhan'ın kafa şutunu kaleci Karacic güçlükle çeldi. Karacic'ten seken top savunmada Roche'ye çarparak filelerle buluştu. 1-0
67. dakikada Emircan'ın sol taraftan ortasında topla buluşan Novikovas müsait pozisyondaki Gökhan Alsan'ı gördü. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
69. dakikada savunmanın hatasıyla kazandığı topla ceza sahasına giren Novikovas düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0
77. dakikada Eren'in kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emircan'ın şutu yandan dışarı çıktı.
83. dakikada İsmail'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Samed'in şutu filelerle buluştu. 3-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan(Süleyman dk. 85 ?), Gökhan Kardeş, Mücahit, Ufuk, Estrela, Hasek(Alican dk.68), Gökhan Alsan, Novikovas (Rosheuvel dk. 85 ?), Eren (Oltan dk. 86 ?), Olanare (Emircan dk. 46)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Özgür, Fırat
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Adanaspor: Karacic, Evren (Bennasser dk. 87 ?), Uğurcan, Roche (Tetteh dk. 64), Donkor, Bruns (Orkan dk. 73), Celil, İsmail, Samed Ali, Ahmethan (Rüştü dk. 63), Ozegovic
Yedekler: Burak, Harun, Muhammed, İbrahim, Fıratcan
Teknik Direktör: Yılmaz Akbaşlı
Goller: Roche (dk. 32 k.k.), Gökhan Alsan (dk. 67), Novikovas (dk. 69) (BB Erzurumspor), Samed Ali (dk. 83) (Adanaspor)
Sarı kartlar: İsmail, Celil (Adanaspor)