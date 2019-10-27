İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Hatayspor: 1

BB Erzurumspor, TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar:


3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Selim'in plase bir vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


18. dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasında ceza sahası içinde Pote'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


20. dakikada ceza alanın dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın direkt kaleye vuruşunda kaleci topu kaleci güçlükle çeldi.


23. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Pote'nin röveşatasında top yandan auta çıktı.


38. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Scuk içeriye çevirdiği topu Hasan Hatipoğlu filelere gönderdi. 2-0


53. dakikada sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun pasına hareketlenen İbrahim'in sert vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.


62. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.


76. dakikada sol tarafta topla buluşan Bokila plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1


90+4. dakikada gelişen hızlı atakta Emrah'ın pasına hareketlenen Hamroun topu kalecinin üzerinden filelerle buluşturdu. 3-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım


BB Erzurumspor: Sehic, Cenk, Aykut, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, İbrahim (Yusuf Emre dk. 71), Scuk, Obertan (Osman dk. 61), Emrah, Hasan Ayaroğlu (Hamroun dk. 80), Pote


Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Merthan, Batuhan, Sefa, Oltan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Hatayspor: Akın, Ouali (Bokila dk.72 ), Yusuf, Sadi, Mesut, Kubilay, Aabid (Barbosa dk. 51), Selim (Hamza dk. 64), Gökhan, Caner, Mirkan


Yedekler: Ömer, Soner, Furkan, Alican


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Goller: Pote (dk. 18), Hasan Hatipoğlu (dk. 38), Hamroun (dk. 90+4) (BB Erzurumspor), Bokila (dk. 76) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Kubilay (dk. 90+5) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Kubilay, Caner, Bokila (Hatayspor), Hasan Ayaroğlu, Osman, Aykut, Sehic, Cenk (BB Erzurumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.