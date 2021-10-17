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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 - Altınordu: 2

TFF 1.

Lig'in 9. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Altınordu ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 6-2'lik skorla galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar


5. dakikada Metehan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sami'nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-1


8. dakikada Aykut kendi yarı sahasında bir anda sert vurdu. Bu şutu kaleci güçlükle dışarı çeldi.


45+2. dakikada Ahmet Dereli'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet İlhan bir anda kaleciyle karşı kaşıya kaldı. Topla ceza sahasına giren Ahmet İlhan düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2


45+5. dakikada Süleyman'ın sol taraftan ortasını kaleci yumrukladı, boşta kalan topu Eren filelerle buluşturdu. 1-2


45+7. dakikada Aykut'un havalandırdığı topta arka direkte topla buluşan kafayla içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Eren topu ağlara gönderdi. 2-2


51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Hasek düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-2


73. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Orhan'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı, boşta kalan topu Shala filelere gönderdi. 4-2


76. dakikada Shala'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalen Eren kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 5-2


81. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas direk kaleye vurduğu top ağlara gitti. 6-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Deniz Turgut


BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Aykut, Mustafa Akbaş (Gökhan Kardeş dk. 41), Mücahit, Gökhan Alsan, Hasek, Malle (Shala dk. 67), Süleyman (Emircan dk. 67), Novikovas (Ufuk dk. 82 ?), Eren (Olanare dk. 82 ?)


Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Özgür, Fırat


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Altınordu: Ali Emre (Serhat dk. 46), Yusuf Arslan, Volkan, Yusuf Esendemir (Feyttullah dk. 56), Kürşad, Rahmi, Sami (Muzaffer dk. 46), Metehan (Burak dk. 83 ?), Hüsamettin, Ahmet İlhan (Enis dk. 72), Ahmet Dereli


Yedekler: Şeref, Furkan, Kenan, Özgür Deryol, Anıl


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Sami (dk. 5), Ahmet İlhan (dk. 45+2) (Altınordu), Eren (dk. 45+5, dk. 45+7 ve 76), Hasek (dk. 51), Shala (dk. 73), Novikovas (dk. 81) (BB Erzurumspor)


Sarı kart: Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

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