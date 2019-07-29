THOF ‘tan ‘Biz Türkiye'yiz Tekerlekli Sandalye' kampanyası

Türkiye Halk Oyunları Federasyon Başkanı Suat Aksu önderliğinde, "Biz Türkiye'yiz, Bütün Engellere, Bütün Zorluklara Kapak Olsun" sloganı ile "Biz Türkiye'yiz Tekerlekli Sandalye Kampanyası" başlatıldı.

Federasyon Başkanı Suat Aksu sevginin ve barışın kaldıramayacağı engel olmadığını belirterek, “Engelli vatandaşlarımıza bir umut olabilme adına tekerlekli sandalye projemize start verildi. Buna göre tekerlekli sandalye bağışları ya da geri dönüşüme tabi kapaklar toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halk oyunları camiası çok büyük ve yardımseverdir. Camianın engelli vatandaşlarımıza bir umut olmasını bekliyoruz” dedi.

Başlatılan proje ile ilgili ayrıntılar ise resmi site thof.gov.tr'den duyurulacak. Yetkililer, kampanyaya katılmak isteyen tüm bağışçıların Federasyon il temsilcileri ile temasa geçmelerini beklediklerini ifade ettiler.