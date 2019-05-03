THOF'dan Taşkesenligil'e teşekkür

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Şahset İrten ile Grup Şampiyonu olan kulüplerin temsilcileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e teşekkür ziyaretinde bulundu. İl Telsilcisi İrten, Taşkesenligil'e plaket sundu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2019 Faaliyet Programında yer alan Kulüpler arası Halk Oyunları Grup Müsabakaları, geçtiğimiz günlerde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda yapıldı.

Müsabakalara 7 ilden 22 takımın katıldığını belirten Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Şahset İrten, 409 sporcunun Erzurum halkına unutulmaz anlar yaşattığını söyledi. İrten, şampiyonada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Folklor Araştırma Spor Kulübü Derneği'nin (EBFAD) büyükler kategorisinde grup şampiyonu olduğunu belirterek, gençlerde Erzurum Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ipi göğüslediğini söyledi. Başarılı il temsilcisi, yıldızlar kategorisinde Palandöken Halk Eğitimi Merkezi Spor kulübü'nün, miniklerde de Erzurum Sanat Merkezi Spor Kulübü'nün (ESMEK) grup birincisi olduğunu ifade etti.

Erzurum Halk Oyunları İl Temsilcisi Şahset İrten ile grup şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Kulüplerin başkanları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret ederek, kendisine desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.

İl Temsilcisi Şahset İrten, “THOF Başkanı Suat Aksu başkanımız adına il müdürümüze teşekkür ederek, kendisine federasyonumuzun plaketini sunduk. İl Müdürümüz şu ana kadar hiçbir teklifimizi geri çevirmedi. Grup şampiyonalarını ilimize aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu ile onun nezdinde il temsilcisi Şahset İrten'e başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Taşkesenligil, “Özellikle hemşehrimiz Suat Aksu'nun federasyon başkanlığı görevine gelmesinin ardından Türkiye Halk Oyunların da çıtayı daha da yükseltti. İnşallah çok daha başarılara imza atacak. İl Temsilcimiz Şahset bey de hep koşup koşuşturan bir il temsilcimiz kendisini özverisinden dolayı kutluyorum. Şimdiden Türkiye Şampiyonasına katılacak olan kulüplerimize başarılar diliyorum. Her daim spor ve sporcunun yanındayım, halk oyunları da bizim kültürümüz, bu kültürün nesiller boyu devam etmesi için desteklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Taşkesenligil, Grup şampiyonasında tüm yaş gruplarında Erzurumlu kulüplerin grup şampiyonu olmasından ötürü de bir hayli mutlu olduğunu sözlerine ekledi.