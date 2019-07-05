TİM Erzurum haziran verilerini paylaştı

Erzurum'dan bu yılın Haziran ayında 1,5 milyon, Ocak-Haziran ayları kapsamında ise 12,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'un bölge toplamında ihracat payı yüzde 3.23 olurken, il ihracat değeri bölge illeri sıralamasında 6'ıncı sırayı aldı.

ERZURUM'UN 6 AYLIK İHRACATI

Erzurum'dan bu yılın ilk yarısında en fazla tutarda ihracatın gerçekleştirildiği dönem mayıs ayı oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Erzurum'dan ocak ayında 1 milyon 373 bin dolar, şubat ayında 1 milyon 896 bin dolar, mart ayında 2 milyon 223 bin dolar, nisan ayında 2 milyon 460 bin dolar, mayısta 3 milyon 339 bin, haziranda 1 milyon 588 bin tutarında ihracat gerçekleştirildi.

HAZİRAN AYI BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TİM verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre, Haziran ayında Erzurum'dan 1,5 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 2,4 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 9,9 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 48,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Erzurum'un haziran ayı ihracat değeri bölge toplamında yüzde 3.2'lik oran gösterdi.

6 AYLIK DÜZEYDE BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM

DOSİAD analizlerine göre, 2019'un Ocak-Haziran ayları düzeyinde Erzurum'dan 12,8 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 22,5 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 70,2 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 397,4 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Erzurum'un 5 aylık ölçekte bölge ihracat payı yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

DOĞU ANADOLU'DAN İHRACAT

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Doğu Anadolu Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayı açılımında, ocak ayında 54.3 milyon dolar, şubat ayında 60.2 milyon dolar, mart ayında 76.3 milyon dolar, nisan ayında 74.3 milyon dolar, mayıs ayında 83.6 milyon dolar, haziran ayında 48.8 milyon dolar, toplamda 397.4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

BÖLGE İLLERİ 6 AYLIK DAĞILIM

Ocak -Mayıs ayları kapsamında Malatya'dan 169,4 milyon, Elazığ'dan 119,8 milyon, Iğdır'dan 30,6 milyon, Van'dan 23,9 milyon, Ağrı'dan 16,1 milyon, Erzurum'dan 12,8 milyon, Hakkari'den 8,3 milyon, Bitlis'ten 2,4 milyon, Muş'tan 2,7 milyon bin, Bingöl'den 534,8 bin, Ardahan'dan 758,2 bin, Tunceli'den 94,9 bin, Erzincan'dan 9,4 milyon, Kars'tan 155,1 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.