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Times Hıgher Educatıon'da başarılı alanlar açıklandı

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları kuruluşu olan ve İngiltere’de yayımlanan Times Higher Education, (THE) dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı.

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları kuruluşu olan ve İngiltere'de yayımlanan Times Higher Education, (THE) dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı.


Buna göre Atatürk Üniversitesi söz konusu sıralamada; Eğitim alanında 401-500, Yaşam Bilimleri alanında 501- 600, Sağlık, Mühendislik ve Fizik alanlarında ise 601-800 bandında yer aldı.


“Atatürk Üniversitesi Ailesine Teşekkür Ediyorum”


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alan bazında açıklanan 2021 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında; Eğitim, Yaşam Bilimleri, Sağlık, Mühendislik ve Fizik alanında elde edilen başarıların Yeni Nesil Üniversite vizyonunun bir kazanımı olduğunu söyledi.


Yeni YÖK modeli dikkate alınarak başlatılan bu dönüşüm projesinin geri dönüşlerini almaktan memnun olduklarını ifade eden Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında bölgesi ve ülkesi için önemli bir rol üslenmiş durumda. Yükseköğretim alanında ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan üniversitemizin, uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Açıklanan her listede üst sıralarda yer almamız, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu başarılarda emeği geçen büyük Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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