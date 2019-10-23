Timsal Karabekir'e Türk Dünyası Hizmet Ödülü

Güneş Vakfı Tarafından Başlatılan "Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" sahiplerini bulmaya başladı.

Güneş Vakfı'nda düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingöl, Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Nizam Işık ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Erzurum Valisi Okay Memiş ile birlikte Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, İstiklal Harbinde üstün başarılar göstermiş olan Kazım Karabekir Paşamızın kızı ve aynı zamanda Kazım Karabekir Vakfı Başkanı Timsal Karabekir'e Milli Mücadelemizin 100. Yılı vesilesi ile 2000 yılında kurdukları ve kurulduğu günden itibaren yakın tarihimize ışık tutarak Türk Dünyasına Hizmet etmeyi amaçlayan Kazım Karabekir Vakfı adına Yüz Yılın Sivil Toplum Örgütü Olma Ödülü'nü takdim ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ceylan "Türk Dünyası Hizmet Ödülleri Programlarını düzenlemekte ki asıl gayemiz Türk Dünyasının vizyon derinliğini güçlendiren başarılı kişileri onurlandırmak, Türk Dünyasına katkı sunan çalışmaları hatırlatmak ve gençliğimizi bu tür çalışmalar yapmaya teşvik etmektir. Bu bilinçle kurulduğu günden itibaren kıymetli çalışmalar yapan Kazım Karabekir Vakfı'na bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim" dedi.

Ödül töreninin ardından kendisinin ve vakfının bu kadar önemli bir ödüle layık görüldüğü için çok duygulandığını ve onur duyduğunu belirten Timsal Karabekir Milli Mücadele Dönemi'nde Erzurum ve Kâzım Karabekir Paşa konulu sunumunu yaptı. Konuşmalarıyla katılımcıları o günlere götüren Timsal Karabekir Türk Dünyasında vefa örneği oluşturan bu programı düzenlediği için Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a teşekkür etti.