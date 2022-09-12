TIR devrildi: 1 yaralı

Erzurum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti TIR yan yattı.
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti TIR yan yattı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR yoldan çıkarak yan devrildi. Devrilen TIR'da araçta sıkışan sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR'ın karayolunu trafiğe kapatması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.