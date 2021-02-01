TKV'den alkışlanacak proje

Türk kayağının gelişmesinde uzun yıllar önemli bir rol üstlenen Türk Kayak Vakfı, Atakan Alaftargil başkanlığındaki yeni döneminde ilk projesini otizmli çocuklar için yapacak.

Pilot nokta seçilen Palandöken'de, Türk kayağına önemli sporcular yetiştirmiş Erzurum Kayak Kulübü partnerliğinde yapılacak çalışmada ilk olarak ANKA Spor ve Yaşam Derneği'nden 15 otizmli genç, 1 - 4 Mart tarihleri arasında kampa girecek. Ejder 3200 A.Ş.'nin de katkı sunacağı kamp döneminde otizmli gençler, antrenman yapacak.

Otizmli gençlerin sosyal yaşama ayak uydurmaları için kayağın önemli bir araç olduğunu belirten TKV Başkanı Atakan Alaftargil, başarı gösterecek sporcuları kulüplere yönlendireceklerini söyledi.

Otizmli ailelerin projeye büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Başkan Alaftargil, “Bu sezon 15 sporcuyla başlıyoruz. Belki bu sayı daha da artabilir. Bu anlamda başta Kayak Federasyonu Başkanımız Ali Oto olmak üzere tüm kayak merkezlerinin ve kayağa gönül vermiş her kesin bu projeye destek vermesini arzu ediyoruz. Sosyal sorumluluğumuz gereği başlattığımız bu projeyi ilerleyen yıllarda daha da geniş kapsamlı bir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu arada projeyle ilgili olarak detaylı bilgi edinilmesi için Türk Kayak Vakfı Başkan Yardımcısı Emre Çarıkçıoğlu'yla 0533 481 59 00 numaralı hattan bağlantı kurulabileceği bildirildi.