TOBB illere Göre Kurulan Şirketlerin 11 aylık Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı.

Erzurum'da bu yılın Kasım ayında kurulan 21 şirket sermayesinin 7,0 milyon; Ocak-Kasım döneminde kurulan 280 şirket sermayesinin 167,7 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4'üncü sırada yer aldı.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

TOBB verilerine göre, Kasım ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 21 şirketin kurulduğu Erzurum'da 7,0 milyon, 31 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 10,2 milyon, 47 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 20,9 milyon, 174 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 98,1 milyon olarak bildirildi.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, bu yılın 11 ayında şirket kurulum sermayesi, 280 şirketin kurulduğu Erzurum'da 167,7 milyon, 422 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 208,5 milyon, 685 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 422.7 milyon, bin 265 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1.2 milyar TL olarak bildirildi.

Erzurum'un Sermaye Payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum'un bu yılın ocak - Kasım ölçeğinde şirket kurulum sermayesi payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 80,3, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 40, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 13,28, Türkiye'de yüzde 0.37 olarak değerlendirildi.

Bölge İlleri Dağılımı

11 aylık ölçütte şirket kurulum sermayesi Van'da 234,5 milyon, Erzurum'da 167,7 milyon, Elazığ'da 184,3 milyon, Malatya'da 174,7 milyon, Ağrı'da 117,7 milyon, Muş'ta 72,7 milyon, Iğdır'da 56,6 milyon, Bingöl'de 39,1 milyon, Ardahan'da 21,6 milyon, Bitlis'te 67,5 milyon, Hakkari'de 65,7 milyon, Kars'ta 18,1 milyon, Erzincan'da 36,0 milyon ve Tunceli'de 8,5 milyon TL olarak bildirildi.