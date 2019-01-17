TOBB ve Erçimsan'dan Pasinler'e eğitim hizmeti

Açılışa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ETSO ve ERÇİSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, kamu kurumlarını müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

16 derslikli Pasinler TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu ve ERÇİMSAN Holding tarafından yaptırılan 200 öğrenci kapasiteli Ekrem Ceyhun Öğrenci Yurdu'nun açılışında konuşan Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, TOBB tarafından yaptırılan okula isminin verilmesinin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, eğitime desteklerinden dolayı Hisarcıklıoğlu ve Yücelik'e teşekkür etti.

Efkan Ala konuşmasında, ERÇİMSAN tarafından yaptırılan öğrenci yurduna da Erzurum ve Pasinler'in değerli ismi Ekrem Ceyhun'un isminin verilmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, her iki önemli yatırımın da özel sektör hızıyla başladığını ve bitirildiğini söyledi. Ala, okul ve yurt binalarının Pasinler'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Efkan Ala'nın ardından konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak eğitim hizmetlerinden hiçbir zaman geri kalmadıklarını ve eğitime verilen desteğin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılmış en güzel yatırımları olduğunu vurguladı.

Açılışta son olarak konuşan ETSO ve ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, şirket olarak eğitim yatırımlarına hassasiyet gösterdiklerini belirterek, yurda Erzurum'un ve Türk siyasi hayatının büyük bir değeri olan Ekrem Ceyhun'un ismini verdiklerini, bundan da mutluluk duyduklarını dile getirdi.