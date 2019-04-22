TOKİ İlkokulu 23 Nisan'ı büyük coşkuyla kutladı

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Çocuklarda, 23 Nisan duygusunun içseleştirilmesi gerektiğini belirten TOKİ İlkokulu Müdürü Bülent Akdemir, “Bugün, çocuklarımız için çok önemli günlerden birisi. Çocuklarımızda, 23 Nisan duygusunu içselleştirmek ve onlara bu duyguyu doyasıya yaşatmak için, çok önemli bir etkinliğe yine imza atıyoruz" dedi

Öte yandan öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilen izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.