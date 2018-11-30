TOKİ'den emeklilere müjde

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) emeklilerin ev sahibi olması noktasında yeni sezonda ilk çalışmayı Erzurum'dan başlatacak.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, emeklilere konut projesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen arsaların resmi yazılarını Toplu konut idaresine yetkililerine teslim etti.

Beraberinde başkan yardımcısı Lütfü Yıldız ile Ankara'da temaslarda bulunan Dernek Başkanı Ahmet Degen, Toplu Konut idaresi finansman daire Başkanı Ayhan Karaca ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde emeklilere konut için tahsis edilen arsaların resmi yazısını Karaca'ya teslim eden Degen, yeni sezon için Ayhan Karaca'dan söz aldı. Toplu Konut İdaresi Daire Başkanı Ayhan Karaca'da "emeklilerin konut projesinde daha önce 700 daireyi teslim ettik. Erzurum derneği başkanı bu konuda bizimle çok sıkı temaslar yaptı. sezonun başlaması ile birlikte bizlerde TOKİ olarak ilk etap çalışmasını Erzurum'dan başlatacağız" dedi.

DEGEN'DEN TOKİ'YE TEŞEKKÜR

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen tarafından emeklilerimize konit için arsa tahsisi yapılmıştı. resmi yazıların hazırlanmasından sonra Ankara'da Toplu Konut İdaresi yetkilileri ile temaslarımızı hızlandırdık ve finansman daire Başkanı Ayhan Karaca'dan söz aldık. yaz sezonunun başlaması ile birlikte TOKİ ilk çalışmayı Erzurum'dan başlatacak. Emekliler Derneği olarak bizlerde siyasilerimizin de destekleri ile bu işin takipçisi olacağız. özellikle Toplu Konut İdaresi yetkililerinin bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dernek yönetimi olarak yaptığımız çalışmaların karşılığını yavaş yavaş alıyoruz. Üyelerimizden tek isteğimiz biraz sabırlı olmaları. yaz aylarının gelmesi ile birlikte TOKİ, Erzurum'da yoğun bir çalışma yapacak ve en kısa sürede tamamlanan konutlar emeklilerimize tahsis edilecek" dedi.