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Tolan Ailesi yasta

TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü Savunma ve Koruma Birimi yöneticilerinden Ali Sait Tolan hakkın rahmetine kavuştu.


1968 - 2010 yılları arasında TRT Bölge Müdürlüğünde Savunma ve Koruma Birimi Şefliği görevini yürüten; hoşgörüsü, içtenliği, çevresindekilere saygılı yaklaşımları ve sevgi dolu üslubuyla bilinen Tolan'ın elim kaybı kurum bünyesinde olduğu gibi Erzurum'da da derin bir üzüntü ve teslimiyetle karşılandı.


Bursa'ya çocuklarını ziyarete giden ve orada geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Tolan, bu şehirde kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla ebedi istirahatgahına uğurlandı. Ali Sait Tolan evli ve 2 çocuk babasıydı.

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