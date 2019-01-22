Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Eğitici Eğitimi sona erdi

Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda düzenlenen ve iki gün süren seminerlerin sonunda, doktorasını doğrudan toplumsal cinsiyet alanında tamamlamış ve bu konuda çalışma yürüten akademisyenlere katılım sertifikası verildi.

Sertifika törenine YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) ile Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen eğitim programıyla, akademide toplumsal cinsiyet alanında bilinç oluşturmak ve üniversitelerde konuyla alakalı derslerin açılması yönünde görüşler sunulurken bu alanla ilgili akademisyenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın misafiri olarak programa katılan Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Yükseköğretim sistemimizdeki yapısal gelişmelerden bahsederek YÖK'teki değişim ve dönüşüm hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan, kendisinin şu anda tek kadın üye olarak yürütme kurulunda bulunmasının Yeni YÖK vizyonunun bir getirisi olduğunu, bu değişim sayesinde toplumda yer edinen birçok düşüncenin değişeceğini ve kadınların önemli görevlerde daha fazla yer alacağına yürekten inandığını belirtti.

Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kadına ve kadın sorunlarına önem verdiğini belirterek, bu amaca yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Dinimizde ve kültürümüzde kadının özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, bu bilinci topluma aşılamak, kadın cinayeti, kadına şiddet ve cinsel istismar gibi durumların önüne geçilmesi için akademik olarak çalışıldığını ifade etti.