Toplumsal katkı süreçlerinin yapılandırılması çalıştayı Atatürk Üniversitesinde başladı

Dr. Ömer Çomaklı yönetiminde gerçekleştirilen “Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yapılandırılması Çalıştayı” Kültür Merkezi Mavi Salonda başladı.

4-5 Nisan tarihleri boyunca devam edecek olan çalıştaya, fakülte birim ve koordinatörlüklerin yönetim kadroları katılım sağlarken, her yönetici kendi birimleri ve 2018-2019 yıllarında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Çalıştayda, yeni faaliyete geçirilen birim ve koordinatörlüklerin tanıtılması ile kurum içi iletişimin güçlendirilmesi de hedeflenirken, çalıştay sonucunda oluşturulan çıktıların yol gösterici olması amaçlanıyor.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Gücünün Büyük Bir Bölümünü Toplumdan Almaktadır”

Çalıştayın açılış konuşmasında birim yöneticilerine seslenen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; merkezlerin, birimlerin ve koordinatörlüklerin toplumla ve kurumlarla yakın temasta olmasının önemine değinerek, çeşitli iş birliklerinin yapılması gerektiğini ifade etti.

“Atatürk Üniversitesi gücünün büyük bir bölümünü toplumdan almaktadır” diyen Rektör Çomaklı, ülkemizin gelecek vizyonu ile kalkınma çabalarına katkı sağlamak ve ortak bir vizyon geliştirmek için fikir teatisinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Çomaklı: “Bu çalıştayımızda gerçekleşecek fikir alışverişi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Çünkü yeni kurulan birimlerimizi tanımak ve faaliyet alanlarını bilmek, üniversitemiz açısından bizlere katma değer sağlayacaktır. Üniversiteler bulunduğu şehirlerin kalkınmasına, toplumsal refaha, teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük eden en önemli unsurlardır. Toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen üniversiteler, gerçekleştireceği çalışmalarla kurumsal gelişime de katkı sağlamaktadır. Yeni nesil üniversiteleri farklı kılan özelliklerin başında, topluma katkıyı nasıl ele alacakları gelirken, benzeşen yönleri ise yepyeni araştırma ve öğrenme yöntemlerini bu doğrultuda ne kadar geliştirebilecekleri olacaktır. Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniversite çalışmalarının, Atatürk Üniversitesinin gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağını değerlendirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

2 gün sürecek olan çalıştayda birim yöneticileri ile koordinatörler, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter nezdinde çalışmalarını anlatmaya devam edecek.