“Toplumsal katkı süreçlerinin yapılandırılması çalıştayı” sona erdi

Yeni kurulan birim ve koordinatörlükler başta olmak üzere tüm organlarıyla toplumsal duyarlılık ve farkındalık, iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen çalıştay iki gün boyunca devam etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı açılışını yaptığı çalıştayın birinci gününde, üniversitelerin toplumla ve kurumlarla yakın temasta olmasının Yeni YÖK vizyonuna uygun bir çalışma biçimi olduğunu aktardı. Öncelikle kurum içi iletişimin önemine değinen Rektör Çomaklı bu çalıştayda gerçekleşecek fikir alışverişlerinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine önemli ölçüde katkı sağlayacağını, yeni kurulan birimleri tanımanın ve faaliyet alanlarını belirlemenin gelecekte yapılacak çalışmalara hız kazandıracağını vurguladı.

Çalıştay ikinci gününde Atatürk Üniversitesi Konukevi-1'de devam etti. Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında gerçekleştirilen Arama Konferansları tarzında başlayan çalıştay, daha sonra grup çalışmaları ve sunumların ardından sona erdi.

Çalıştayda yapılan çalışmaların bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlaması gerektiği vurgulanırken, diğer yandan öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik duyarlılıklarını arttırmasının amaçlandığı ifade edildi. Çalıştayda üniversite birimlerinin ortak proje ve çalışma yapması kararlaştırılırken, grup çalışmalarından; dijitalleşme, proje ile makale yazma eğitiminin önemi, proje faaliyet alanlarının belirlenmesi gibi fikirler ortaya çıktı.

Kurum içi iletişim olmadan ulusal ve uluslararası düzeyde iletişimin sağlıklı yapılamayacağı belirtilirken, üniversitenin yönetim süreçlerinde iç ve dış paydaşların etkin katılımının sağlanması gerektiği ifade edildi.