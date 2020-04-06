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Toptakaya: ‘Lütfen sağlık personeline gereken önemi gösterelim'

Oltu Devlet Hastanesi Laborantlarından Ümit Toptakaya, dünyanın birinci derecedeki sorunu haline gelen Korona virüsünden bir an önce kurtulabilmek için herkes kendisine düşen görevi eksiksiz yapması gerektiğini söyledi.


Hastanelerde ve Sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelini gereksiz yere gidip meşgul etmenin onların sağlıklarını riske atarak tüm toplumun sağlığını riskse atmış olunacağını kaydeden Ümit Toptakaya, ‘'Bu bilinçle hareket etmeliyiz mecburi olmadığımız sürece Hastane ve Sağlık ocaklarımızı kullanmayalım. Oltulu birçok vatandaşımız kurallara uyuyor fakat bunun yanı sıra uymayan vatandaşlarımızda var bunlara evde kalarak toplum sağlığını tehlikeye atmamış olurlar. Toplumumuzun her bir bireyi bizim için değerlidir, onun için lütfen evde kalın sağlıklı kalın diyorum'' dedi.

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