Tortum Gölü'nde son 10 yılın en düşük su seviyesi görüldü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 1800'lü yıllarda heyelan sonucu oluşan Tortum Gölü'nde su seviyesi 20 metreden fazla çekilerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Hızla alçalan sular, kıyı şeridi boyunca fark edilir hale geldi.

Her yıl döngü şeklinde Tortum Gölü'nü besleyen Tortum Çayı, kar sularının erimesiyle coşarak Tortum Gölü'nü besliyordu. Bu sene karın az yağması nedeniyle gölün su oranında gözle görülür derecede azalma oldu.