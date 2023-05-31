Tortum Şelalesi coştu

Tortum Şelalesi’ndeki su seviyesi artarken, güvenlik nedeniyle yürüyüş yolları kapatıldı.
Tortum Şelalesi'ndeki su seviyesi artarken, güvenlik nedeniyle yürüyüş yolları kapatıldı.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde dünyanın sayılı şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte Tortum Gölü'nün taşması sonucu coştu.
Baharın gelmesiyle yüksek rakımlardaki karlar eridi; nehirler, dereler kar suyu ile doldu taştı. Tortum Gölü son yılların en yüksek doluluk oranına ulaşırken, göl suları şelaleyi coşturdu. Şelale, ihtişamlı görüntüsüyle ziyaretçileri hayran bıraktı.
Şiddetli akan su yürüyüş yolları, seyir balkonlarına kadar ulaştı. Şelale çevresinde bulunan yürüyüş yolları kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik amaçlı kapatıldı.