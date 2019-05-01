Tortum Şelalesinde hedef 500 bin turist

Erzurum'da her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Tortum Şelalesinde yapılacak olan yeniliklerle turizmin daha da canlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin kış turizminde önde gelen kentlerinden Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi ve çevresinin turizm standartlarını yükseltmek için Vali Okay Memiş öncülüğünde bir çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma Kurulu üyeleri ile şelalenin bulunduğu alanda bir toplantı gerçekleştiren Vali Memiş, daha sonra yapacakları çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Erzurum Valisi olarak buraya her geldiğinde mahcubiyet yaşadığını belirten Vali Memiş, "Devlet olarak burada acilen bir şeyler yapmalı, özel sektörün de önünü açmalıyız" dedi.

Hazırladıkları proje ile bölgeye 10 milyon lira kaynak aktaracaklarını dile getiren Vali Memiş, 200 vatandaşın da istihdam edileceği bilgisini paylaştı.

Çalışma neticesinde en az 500 bin turistin bölgeyi ziyaret edeceğini ifade eden Vali Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Yapacaklarımız sadece şelale ile sınırlı değil, Tortum Gölü etrafının da bir an önce yeşillendirilmesi için çalışmalara başlıyoruz. Bu yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak. Böylece önemli bir turizm hamlesi yapmış olacağız. Turizmin önemi her geçen gün daha çok artıyor. Biz Erzurum olarak bu pastadan daha çok pay almak zorundayız. Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi'nin yanında Çifte Minareli Medresesi, Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Camii, Ulu Camii, Erzurum Kalesi gibi muhteşem eserlere sahip olan bir kent olması yanı sıra buradaki gibi doğal güzellikleri de içinde barındıran önemli bir şehirdir. Bu nedenle şehrin turizm potansiyelini arttırmalıyız. Ayrıca yapacağımız bu çalışmayla israfın da önüne geçmiş olacağız. Elinizdeki nimeti kullanamamak da bir israftır."

Vali Memiş ve beraberindeki heyet daha sonra Yedi Göller bölgesinde incelemede bulundu.