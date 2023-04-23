İhlas Haber Ajansı

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Tortumda ahır çöktü

Erzurum’un Tortum ilçesinde çöken ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Erzurum'un Tortum ilçesinde çöken ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kazandere Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde Oktay Yalçın'a ait ahır çöktü. Ahırın çöktüğünü gören vatandaşlar tarafından Tortum Belediyesine bilgi verildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte ahıra müdahale etti. AFAD'a bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarda ahırda bulunan 12 hayvandan 3'ü ölü olarak çıkarıldı.

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