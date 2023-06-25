Tozlu: Burası hasta merkezli sağlık merkezi

Erzurum Sağlık Müdürlüğü'nün 2023 Nisan Halk Sağlığı Bülteninde, ağır ruhsal bozukluklar hem hastanın kendisi hem de bakım veren yakını için yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan, uzun süreli tedavi ve özel ilgi gerektiren rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Elif Özcan Tozoğlu, “Bu hastalara hizmet sunmayı amaçlayan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, hastane yoğunluğundan uzak, hasta merkezli ve kişiye özel tedavi planının yapıldığı, ilaçla tedavinin yanı sıra psikososyal tedavi yöntemlerinin de uygulandığı, hasta ve yakınları ile uzun süreli ve nitelikli bir iş birliğinin sağlandığı merkezlerdir.” dedi.

“Merkezde psikoeğitimler veriliyor”

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde hizmet kullanıcılarına bireysel ihtiyaçlarına göre değişecek biçimde; iş-uğraş terapisi, grup terapisi, ergoterapi çalışmaları, spor ve beden eğitimi çalışmaları, ruhsal beceri eğitimleri, kişi ve bakım verenlere yönelik psikoeğitimler uyguladıklarını dile getiren Tozoğlu, “Gezici ekiple hizmetle ev ve iş yeri ziyaretleri yapılmaktadır. Ayrıca Merkezimizde yürütülen vaka yöneticiliği uygulaması ile hastaları bütüncül olarak değerlendirerek biyopsikososyal iyilik hallerini sağlamaya yönelik hizmetler verilmektedir. Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi; ağır ruhsal hastalıklara sahip bireylerin sosyal hayata yeniden katılabilmelerine yardımcı olmak için uzman doktor, psikolog, ergoterapist, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, iş-uğraş terapisti ve yardımcı sağlık personelinden oluşan bir ekiple 9 yıldır hizmet vermektedir. Faaliyetlerimizden faydalanabilecek yakınınız varsa merkezimize bekliyoruz.” şeklinde konuştu.