Trafik polisleri ve jandarmadan nefes kesen operasyon

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan pikap kamyonetteki 55 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Oltu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu yol uygulamaları esnasında durdurulmak istenen Murat Ayaydın yönetimindeki 61 SB 327 pikap kamyonet, ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yol boyu yaşanan kovalamaca sonucu araç, Dutlu Köyü mevkisinde durduruldu. Pikap kamyonet içerisine tıka basa binen 55 mülteci yakalandı.

Yakalan mülteciler, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Erzurum'a gönderilirken, araç sürücüsü Murat Ayaydın ve yanındaki Fırat Ayaydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.