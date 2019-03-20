İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapis

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Erzurum'da geçtiğimiz yıl yaşanan olayda seyir halindeyken direksiyonu ayağı ile kontrol eden Abdulkadir E, bir yandan da meyve yediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Abdulkadir E. 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Mahkeme Abdulkadir E.'nin 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.