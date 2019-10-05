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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Erzurum’un Oltu ilçesinde orman işçisi traktörle uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde orman işçisi traktörle uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Oltu'nun Dutlu köyü yaylasında ormanda ağaç kesimi yapan Orhan Sonsuz (44) yönetimindeki traktör kepçe ile uçuruma yuvarlandı. Orman işçisi traktörün kaza yerinde hayatını kaybetti. Uçuruma yuvarlanan traktör ağaca takılarak uçurumda asılı kaldı.


Traktör takla atarken fırlayan Orhan Sonsuz kafasından darbe alarak hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Orhan Sonsuz yapılan otopsi ve adli işlemlerin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Orhan Sonsuz'un mesai arkadaşı Remzi Yücel, “İkimiz beraber çalışıyorduk, sabah biraz çalıştıktan sonra çay molası vermiştik, çay içtik ben çay içmeye devam ederken Orhan yokuş yukarı çıkmak istedi. Ben de boş ver gel çayımızı içelim oradan kepçe çıkmaz dedim. Ama o ısrarla çıkacağım dedi. Sonra kepçe geri doğru kaçtı takla atmaya başladı. Arkasından koşup gittim ama gittiğimde ölmüştü” dedi.

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