TRT Çocuk Korosu türküleriyle adeta büyüledi

TRT Erzurum Müdürlüğü Aşık Reyhani Televizyon Stüdyosunda düzenlenen konserde çocuklar birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdiler. TRT Müdürü Ayça Alemdar, burada yaptığı konuşmada çocukların sanatla bütünleşmesinin önemine değinerek, çocuk korusu ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Koro Şefi Yasemin Deniz Akköse önderliğinde yaklaşık 40 kişiden oluşan minikler korosu muhteşem performansıyla büyük alkış alırken, çocuklarının başarısını aileleri de kameraları ve objektifleriyle ölümsüzleştirdi.