TSK Mehmetçik Vakfı ziyaretlerini sürdürüyor

Bu kapsamda; Vakıf yöneticileri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, Fuat Taşkesenligil, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Yardımcısı İsmet Erdal'ı ziyaret etti.

Vakıf Erzurum Temsilcisi E. Albay Alp Arslan Eryılmaz ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde Şehit edilen Jandarma Er Sedat Sorgun'un babası Nihat Sorgun'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyaretlerde; Vakıf Temsilcisi, TSK Mehmetçik Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Eryılmaz, 1982 yılında kurulan Vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen yardım kapsamında, ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade ederek bunun yanı sıra Mehmetçik Vakfının, Gazi ve Engelli Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağladığını belirtti.

TSK Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirten Alp Arslan Eryılmaz, hedeflerinin Vakıf'a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştıklarını vurguladı.