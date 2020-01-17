TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan, Özel Final Akademi Anadolu Lisesi kültür, milli ve manevi değerlerinin öğrencilere aşılaması açısından düzenlediği kermesin gelirini, TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz; 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.

Eryılmaz; daha sonra okulun yaptığı bağışa istinaden, Okul Müdürü Mehmet Yıkılmaz'a şehit ve gazi aileleri adına teşekkür ederek, Vakıf Genel Müdürlüğünden gönderilen teşekkür mektubunu kendisine takdim etti.