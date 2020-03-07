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Tübitak göğermiş peynir araştırmasını destekleyecek

Erzurum Teknik Üniversite Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinden Abdurrahim Kadı tarafından sunulan “Erzurum Yöresine Özgü Küflü Peynirin İnsanFibroblast Hücreleri Üzerindeki Toksikolojik Özelliklerinin Belirlemesi” başlıklı 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi.


Akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes Arslan'ın yapacağı proje kapsamında, Erzurum bölgesinde üretilen ve yüksek miktarda tüketimi gerçekleştirilen küflü peynirlerin toksikolojik bir değerlendirmesi yapılacak.


Projede küflü peynirlerin toplam izolasyonu ile suda çözünebilen küf ve peynir içeriklerinin beraber analizi ve böylece insan sağlığı üzerinde oluşabilecek sinerjik etkilerin moleküler tekniklerle belirlenmesi amaçlanıyor.

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