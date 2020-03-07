Tübitak göğermiş peynir araştırmasını destekleyecek

Akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes Arslan'ın yapacağı proje kapsamında, Erzurum bölgesinde üretilen ve yüksek miktarda tüketimi gerçekleştirilen küflü peynirlerin toksikolojik bir değerlendirmesi yapılacak.

Projede küflü peynirlerin toplam izolasyonu ile suda çözünebilen küf ve peynir içeriklerinin beraber analizi ve böylece insan sağlığı üzerinde oluşabilecek sinerjik etkilerin moleküler tekniklerle belirlenmesi amaçlanıyor.