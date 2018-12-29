Tübitak projelerinde ilkleri yaşadılar

Erzurum Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin 2018 TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 projelerinin tamamı TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Erzurum BİLSEM daha önce Doğu Anadolu Bölgesinde ilk olarak 2017 TÜBİTAK 4007 “Erzurum Bilimle Şenleniyor” projesini başarıyla tamamlamıştı.

Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK 4005´te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ülkemizde projesi onaylanan tek kurum olma gururunu yaşadı.

TÜBİTAK 4005'teki amacın Dil Becerilerini Geliştiren Zeka Oyunlarının Türkçe Öğretiminde Kullanımı ve Tasarımı. Proje Kapsamında tüm ülkeyi temsil eden hizmet yılı 10 yılı aşan toplam 20 kişiden oluşan Türkçe öğretmenlerine 5 gün süreyle eğitim verilmesi planlanıyor.

Projede Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Üniversitesi konferans salonu ve Atatürk Üniversitesi konuk evi kullanılacak.

TÜBİTAK 4004´te Ülkemizdeki 130 BİLSEM içerisinde 8 BİLSEM projesi onaylandı ve bölgede Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ile birlikte sadece Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi ve Atatürk Üniversitesi bulunuyor.

TÜBİTAK 4004'teki amaç ile Doğadan Laboratuvara Makro, Mikro ve Nanobilim adı altında hem doğa etkinlikleri hem de laboratuvar çalışmaları gerçekleştirmektir. Kimya, biyoloji, fizik, mühendislik, nano-teknoloji, robotik-kodlama etkinliklerinin yanı sıra doğada makro izleri takip edebilmek amacıyla coğrafya alanı özellikle projeye dahil edilmiştir. Teorik ve uygulamalı fotoğraf eğitimi ile proje etkinliklerinin kalıcı bir şekilde somutlaştırılması ve medya materyallerinin hazırlanmasında katılımcıların aktif olarak rol alması hedefleniyor.

Proje etkinliklerinin 10 gün süreceği, 39 etkinliğin gerçekleştirileceği proje döneminin sonunda, katılımcıların temel bilimlere, özellikle Fen Bilimlerine ilgi ve sevgilerinin artması, kazanımlarını çevreleriyle, özellikle akranlarıyla gerek sözlü, gerekse sosyal medya üzerinden paylaşmaları, meslek seçiminde fen bilimleri alanına istekli olmaları ve bunu ifade etmeleri bekleniyor.

TÜBİTAK 4007´de ise Ülkemizdeki 130 BİLSEM´den 10 BİLSEM´in projesi onaylandı. “Erzurum Bilim Şenliği” projesi bölgede onaylanan tek proje oldu.

Bu proje ile Erzurum BİLSEM ‘de gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerden edinilen tecrübelerden faydalanılarak tasarlandı. Erzurum ilindeki öğrencilere ve halka; bilimin ve sanatın işlevselliğini göstermek, tarım toplumu olan Erzurum halkına Endüstri 4.0 çağına ayak uydurabilmesi için bilim ve sanatı yaparak ve yaşayarak öğretmek, bu projenin amacı olarak açıklandı. Bu hususta, STEM, robotik, matematik, fen bilimleri, sanat, zeka oyunları ve sosyal bilimler atölyeleri altında 56 etkinlik tasarlanmıştır. Bu etkinlikleri; öğretmenler, akademisyenler, mühendisler ve eczacılar gerçekleştirecek.

Konuyla alakalı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, BİLSEM AR-GE ekibini makamında kabul ederek projelerde elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek kabul edilen projeler konusunda her türlü desteği kendilerine vereceklerini belirtti.