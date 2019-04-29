Tübitak Türkiye finalinde Erzurum rüzgarı

liğini Kazandı. 2018-2019 yılı finallerinin en fazla derece yapan ili olarak TÜBİTAK finaline damga vurdu.

TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali Elazığ'da yapıldı. Ödül töreninde, farklı illerden 500 ortaokul öğrencisinin 180 projeyle katıldığı yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren proje sahibi öğrenciler ödüllendirildi. Erzurum'u temsil eden 5 projeden 3'ü derece aldı.

Erzurum'da yapılan bölge finalinde dereceye giren 5 Proje Türkiye Finalinde Erzurum'u temsil etti. Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulun öğrencileri Batuhan Çakan ve S. Ediz Kırım Tarih alanında, Fen Bilgisi öğretmeni Tuba Dumlu Güler danışmanlığında geliştirdikleri Tarihte Saklı “Değerli” Mesajlar adlı projleri ile Türkiye 1. si olarak ilimizin gururu oldular. Öğrencilere ödülleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından takdim edildi.

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Azra Karaköse ve Berçim Su Kaya Türkçe alanında “Bilmece Dedektifi” adlı projeleri ile Türkiye 2.si oldu. Yine Bilsem öğrencisi Yusuf Yeşilyurt ise Değerler Eğitimi alanında “Değerli Değerlerimiz” projesi ile teşvik ödülüne layık görüldü.

Tarih alanında kazanılan 1.lik, Erzurum'un il eğitim tarihinde TÜBİTAK Türkiye Finallerinde elde ettiği ilk 1.lik oldu. Ayrıca Bölge ve Türkiye çapında en fazla derece alan il unvanını kazandı. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Erzurum 2023 Eğitim Vizyonu'nda” belirlediği “Okullarda proje tabanlı eğitim faaliyetlerinin artırılması.” hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların sonuçları önce TÜBİTAK Bölge Finalinde, ardından Türkiye Finalinde ülke çapında gelen derecelerle alınmış oldu.