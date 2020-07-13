TÜBİTAK yarışmalarında Erzurum farkı

2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Türkiye finallerinde Erzurum'daki liselerden 3 proje dereceye girdi. Erzurum, geçtiğimiz yıl il eğitim tarihinin ilk TÜBİTAK Türkiye birinciliğini elde etmişti. Bu yıl elde edilen derecelerle ülke çapında yarışmalarda başarı, Erzurum için gelenek haline dönüşmeye başladı.

Lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen yarışmanın bu yıl 51.si gerçekleştirildi ve Türkiye genelinde 3.004 farklı okuldan 23.528 öğrencinin hazırladığı 15.273 proje yarışmaya katıldı. Türkiye finallerinde bölge sergilerinde belirlenen projeler 6-8 Temmuz tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak değerlendirildi.

“216 projenin yarıştığı Türkiye finallerinde Erzurum'dan katılan 8 projeden 3'ü dereceye girdi”

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda yürütülen “çağın gerektirdiği becerilerin öğrencilere kazandırılmasına” yönelik çalışmalar, öğrencilerimizin elde ettiği bölgesel ve ulusal başarılarla meyvelerini vermeye devam etti.

Bölge yarışmasında finalist olarak Türkiye finallerinde ilimizi temsil eden 8 projeden 3'ü dereceye girdi ve bu sonuçlar ilimizin TÜBİTAK projelerinde geçtiğimiz yıl elde ettiği başarının tesadüf olmadığını göstermiş oldu. Geçtiğimiz yıl ilimiz eğitim tarihinde ilk defa Erzurum'dan bir proje TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye birincisi olmuştu.

Erzurum'da dereceye giren projeler şöyle;

“Yakutiye Prof. D. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerimiz Ömer Mert Atasever ve Umut Orhan Biyoloji alanında, öğretmenimiz Osman Çoşkun danışmanlığında geliştirdikleri “Alzheimer Hastalığına Karşı Etkili ve Doğal Bir Düşman: Kızılcık” adlı projleri ile Türkiye 2. si, Yakutiye Erzurum Anadolu Lisesi öğrencimiz Mustafa Çoşar Yazılım alanında, öğretmenimiz Şerif Yorulmaz danışmanlığında geliştirdiği “Bay Pi Güvenlik Sistemi ” adlı projlesi ile Türkiye 3. sü oldular. Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM öğrencimiz Mihran Polat ise Değerler Eğitimi alanında, öğretmenimiz Asiye Pınar Köksal danışmanlığında geliştirdiği “Şiddete Yer Yok Çevremizde, Yeneriz Biz Onu Değerlerimizle ” adlı projesi ile Teşvik Ödülüne layık görüldü. Yarışmanın final sergisinin ve ödül töreninin Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.”