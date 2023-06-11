TÜBİTAK yarışmasında Erzurum'u gururlandırdılar

2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Erzurum'dan üç okul ödülle döndü.

Bakan Kacır; bilim ve teknolojiye yatırım şart

2023 yılı kapsamında 54.sü düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 17.si düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül töreni Ankara, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Dr. Osman Coşkun katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, küresel rekabetin hızlandığı dünyada, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın ancak bilim ve teknolojiye yatırım yapmakla mümkün olacağını söyledi.

Erzurum'a üç ödülle döndüler

2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında, 43.530 öğrencinin hazırladığı toplam 27.013 proje başvurusu alındı. 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında ise, 21.131 öğrencinin hazırladığı toplam 14.883 proje başvurusu alındı. Bu törende her alanda yapılan değerlendirmelerin sonucunda ulusal düzeyde Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödüllerini alan proje sahipleri ilan edildi. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması Türkiye Finali'nde Erzurum Mehmetçik Ortaokulu Türkiye 1'incisi olurken ve Erzurum Hava Meydan Kom. Ort. Türkiye 2'inciliğini aldı. Liseler Proje Yarışması Türkiye Finali'nde ise Atatürk Anadolu Lisesi Türkiye 2'incisi oldu. Öğrencilerin aldığı başarılı sonuçlar Erzurum'da sevinç ve gururla karşılandı.