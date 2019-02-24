İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TÜİK Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı

TÜİK 2019 Ocak dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı.

Erzurum'da ocak ayında 1 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi. Erzurum'da ocak ayında meydana gelen trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 13,56, ülke toplamında ise yüzde 0.67'lik oran gösterdi.


ERZURUM OCAK 2019 VERİLERİ


TÜİK verilerine göre Erzurum'da ocak ayında 73 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 228 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 134 kişi ise yaralandı. Erzurum maddi hasarlı trafik kazası çokluğu bakımından bölge illeri içinde ilk sırayı aldı. İlde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı bölge toplamında yüzde 22.17'lik oran oluşturdu.


2019 OCAK AYI BÖLGE VERİLERİ


TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde ocak ayında 538 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 28 de maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Doğu Anadolu Bölgesinde 538 trafik kazasında 4 kişi yaşamına veda etti, bin 28 kişi ise yaralandı. Bölgede kaydedilen trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,98'LİK oran gösterdi.


BÖLGE İLLERİ KAZA DAĞILIMI


Trafik istatistik Bülteni Ocak ayı sonuçları itibariyle Erzurum'da 73, Ağrı'da 49, Bingöl'de 24, Bitlis'te 34, Elazığ'da 71, Erzincan'da 37, Hakkari'de 5, Kars'ta 20, Malatya'da 87, Muş'ta 31, Tunceli'de 7, Van'da 81, Ardahan'da 5, Iğdır'da ise 14 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.


BÖLGE İLLERİ YARALI SAYISI


Bu yılın ocak-ekim ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Erzurum'da 134, Ağrı'da 99, Bingöl'de 49, Bitlis'te 79, Elazığ'da 113, Erzincan'da 56, Hakkari'de 5, Kars'ta 40, Malatya'da 159, Muş'ta 60, Tunceli'de 13, Van'da 193, Ardahan'da 6, Iğdır'da ise 22 kişi yaralandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.