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TUK üyeleri Başhekimi Dr. Mahmut Avcı'yı ziyaret etti

Kısa adı (TUK) olan Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.

Mahmut Avcı'yı makamında ziyaret ettiler.


Başhekim Dr. Mahmut Avcı'dan şuan hizmetlerine en üst seviyede devam eden mevcut hastane ve yeni hastane hakkında verilen ve verilecek hizmetlerle ilgili bilgiler alan TUK üyeleri,hastane acil hizmetlerinin verildiği Acil Servis, Beyin Cerrahı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yanı sıra İç Hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahi servislerinin olduğu birimlerin uzman eğitim klinikleri olarak kullanılması konusunda önerilerini sundular.


Başhekim Dr.Mahmut Avcı'dan olumlu yanıtlar alan TUK üyeleri daha sonra eğitime konusu geçen birimleri yerinde gezerek incelemeler yaptılar.

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