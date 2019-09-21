Tüketicinin kalbi Erzurum'da attı

Tüketicilerin Korunması ve bilgilendirilmesi amacıyla, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile tacir ve esnafların işbirliğiyle ortak bir gündem oluşturmayı hedefleyen “Tüketicinin Korunması Güçlendirilmesi Teknik Destek” projesinin istişare toplantısı Erzurum'da yapıldı.

Toplantıya Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Maslak, Ticaret İl Müdür Vekili Fatma Demir, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Tüketici Örgütleri Federasyonu Başkanı Fuat Engin, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Gamze İspirli, Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanları Hüseyin Kutlu Köycü, Metin Akyol, Murat Yaşar, Proje Teknik Destek Sorumlusu Ayşe Yemişçi, tüketici dernekleri yöneticileri, tüketici hakem heyeti raportör ve üyeleri katıldı.

Toplantı Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hüseyin Kutlu Köycü'nün projeye ilişkin tanıtım sunumuyla başladı. Toplantının moderatörlüğünü yapan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Türkiye'de tüketici haklarının gelişim sürecine değindi.

Deniz, 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı kanunun tüketicinin korunması açısından önemli bir yere sahip olduğu belirterek, 2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı tüketici yasası ile tüketicilerin daha çağdaş yasal düzenlemelere kavuştuğunu söyledi.

Tüketicinin Korunması Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesinin kamu ve STK işbirliği açısından önemine değinen Deniz, projeyle tüketiciye ilişkin düzenleme ve uygulamalarda sivil aktörlerin etkin bir şekilde yer almasının sağladığını ifade etti.

Tüketici Örgütleri Federasyonu Başkanı Fuat Engin ise Erzurum'da tüketici mahkemesinin olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirterek, tüketici mahkemelerinin büyükşehirlerde bulunmasının yasal açıdan zorunlu olduğunu ifade etti.

Erzurum'daki tüketici dernekleri ve ilgili kurumlara tüketici mahkemesinin kurulması konusunda önemli görevler düştüğünü belirten Engin, projeyle bu gibi eksikliklerin gündeme geldiğini söyledi.

TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli ise Erzurum'da uçak biletlerinin fahiş fiyatlarda satılmasının tüketiciyi mağdur ettiğini belirterek, Erzurum'daki tüketici dernekleri olarak bu konuda farkındalık oluşturmak adına kampanya başlatacaklarını ifade etti.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay ise üniversite kampüsünde eğitim seti satışlarının öğrencileri mağdur ettiğini belirterek, konuyla ilgili bilinçlendirme çalışması yapacaklarını söyledi.

Altay ayrıca kapanan ilçe tüketici hakem heyetlerinin tüketiciyi mağdur ettiğini belirterek, özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde hakem heyetlerinin yeniden hizmete girmesinin doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti.

Toplantı dernek yönetici ve kamu kurum temsilcilerinin görüş ve önerileriyle sona erdi.