Tüm görüş ve öneriler dikkate alınıyor

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Gerçekleştiren ziyaretin samimi, olumlu ve verimli geçtiğini belirten Rektör Çomaklı, Erzurum için hareket eden, şehrin sorunlarına odaklanan, çözüm üreten ve kentin bütünleşmesine destek olan sivil toplum kuruluşlarının, toplumsal bilincin oluşmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini hatırlatan Rektör Çomaklı, gerek sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar olsun gerekse meslek kuruluşları, sendikalar ile kanaat önderleri olsun, tüm görüş ve önerileri her zaman dikkate aldıklarını ifade etti.

Yapılan bu istişarelerin kendileri için yol haritası ve yön pusulası olduğunu aktaran Rektör Çomaklı bu vesile ile ziyarette bulunan ve Milli Beka Hereketinin çalışmaları hakkında bilgi veren İl Başkanı Mehmet Emin Yılmaz'a ve yönetimine nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

“İş Birliği Yapmaktan Memnuniyet Duyarız”

Yakın zamanda kurulmasına rağmen, Türkiye de ve bütün dünyada faaliyetlerine devam eden bir oluşum olduklarına dikkat çeken Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Yılmaz, yapılacak görüşmeler ve konferanslar ile çeşitli konularda farkındalık oluşturacaklarını dile getirdi.

Erzurum'da yakın zamanda faaliyete geçecek il başkanlığı ile milli ve dini değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için çalışmalarını yürüteceklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, bölgesi için önemli bir konumda olan Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ederek misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.